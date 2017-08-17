Китай предложил России построить новую АЭС в провинции Цзянсу

2017-08-17 11:04 | www.trend.az | 3

Китай предлагает России построить новую атомную электростанцию в провинции Цзянсу, в 20 километрах от построенной с участием РФ Тяньваньской АЭС, заявил РИА Новости вице-президент по проектам Южной Азии управляющей компании АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Андрей Лебедев.



"Просматривается перспектива второй площадки, шестиблочной, и она тоже в обсуждении в нашем [с Китаем – ред.] диалоге, поэтому здесь у нас хорошие перспективы… Территориально здесь рядом в этой же провинции, километрах в 20 отсюда", — сказал Лебедев.

Россия и Китай много лет активно взаимодействуют в области мирного атома. Тяньваньская АЭС — самый крупный действующий объект российско-китайского сотрудничества. В КНР с участием РФ построены энергоблоки №№ 1 и 2 этой станции с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый. Они введены в эксплуатацию в 2007 году.

Кроме того, обсуждается возможность совместного строительства блоков №№ 7 и 8 Тяньваньской АЭС.