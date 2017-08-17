ГЭЦ предупредил абитуриентов

2017-08-17 11:10 | www.oxu.az | 5

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей.

Как передает Oxu.Az, в обращении ГЭЦ говорится, что некоторые «эксперты», публикуя на своих страницах в соцсетях различные материалы, изданные ГЭЦ для помощи абитуриентам, искусственно используя имя Центра, рекламируют себя и пытаются создать впечатление, будто они являются дополнительным источником информации. Эти лица совершают различные обращения к абитуриентам для осуществления выбора специальностей. Попавшие в сети этих лиц абитуриенты затем обращаются к ГЭЦ по поводу смены специальности.

ГЭЦ призвал абитуриентов быть ответственными и внимательными: «Список вакантных мест в высших учебных заведениях опубликован в 8-ом номере журнала «Абитуриент», а специальностей средних специальных учебных заведений на базе полного среднего образования опубликован в 5-ом номере журнала».

Э.А.

