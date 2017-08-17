Азербайджан и Перу могут сотрудничать на всех уровнях - поверенный в делах

2017-08-17 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Перу могут сотрудничать на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях, сказал в интервью Trend в четверг временный поверенный в делах посольства Перу в Баку Луис Чанг Болдрини.

Перу и Азербайджан установили дипломатические отношения в 1996 году, и с тех пор связи между двумя странами устойчиво развиваются, сказал он.

«Я бы хотел отметить некоторые важные документы, подписанные между двумя сторонами. Это Протокол о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Перу и Азербайджана (2007 год), Соглашение о сотрудничестве между дипломатическими академиями Перу и Азербайджана (2012 год) и соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов (2014 год)», - сказал он.

Болдрини также отметил деятельность Парламентской лиги дружбы Перу-Азербайджан, которая объединяет конгрессменов обеих стран и обеспечивает повышение информированности по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Однако, по словам дипломата, нынешний уровень сотрудничества не отвечает полному потенциалу двух стран.

Говоря о приоритетах деятельности посольства Перу в Азербайджане, Болдрини отметил, что основное внимание будет уделено связям в политической и экономической сферах.

«Перу и Азербайджан играют важную роль и имеют большое влияние в своих регионах. Обе страны имеют возможность сотрудничать и обмениваться опытом во внешней политике. Мы можем взаимодействовать на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях», - сказал Болдрини.

По словам дипломата, с этой целью в настоящее время стороны работают над организацией первой встречи в рамках осуществления положений Протокола о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Перу и Азербайджана.

«Мы намерены направить в Азербайджан делегацию высокого уровня для участия в этой встрече», - добавил он.

Азербайджан открыл свое посольство в Лиме в 2015 году. А дипломатическая миссия Перу в Азербайджане приступила к своей деятельности в июне этого года.

(Автор: Ляман Зейналова)