Видади Зейналов подал апелляционную жалобу

2017-08-17 11:21 | www.apa.az | 4

Бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов подал апелляционную жалобу в связи с решением суда.

Как сообщает АПА, жалоба была представлена в Бакинский апелляционный суд. В жалобе В.Зейналов просил оправдать его.

Отметим, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов был приговорен к 13 годам лишения свободы.