Лидер австралийских правых пришла в парламент в никабе - ФОТО

2017-08-17 11:15 | www.oxu.az | 3

Лидер правой австралийской партии «Одна нация» Полин Хэнсон пришла на заседание сената в никабе и потребовала запретить такую одежду, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC News.

Генпрокурор Джордж Брэндис вынес предупреждение Хэнсон и заявил что своим поступком она оскорбляет группы людей по религиозному принципу. Он отказался запретить в Австралии никаб, чем вызвал аплодисменты членов оппозиционных партий.

Хэнсон заявила, что запрет в общественных местах на одежду, полностью скрывающую лицо - важная проблема, с которой столкнулась современная Австралия. Ее предложение обсудят позднее в четверг.

Н.О.