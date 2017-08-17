СМИ сообщили о захвате заложников в здании голландской радиостанции 3FM (версия 2)
2017-08-17 11:25 | www.trend.az | 5
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:20)
Голландские СМИ сообщают о возможном захвате заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Как сообщает РБК со ссылкой на датское изданик NOS, мужчина угрожал женщине на улице, затем они прошли в здание. У мужчины при себе нож.
К зданию стянулись полицейские, территория оцеплена.
По данным другого голландского издания AD, заложником мог стать сотрудник 3FM. Представитель полиции заявил, что правоохранительные органы пока не понимают, идет ли речь о захвате заложника.
Где именно в здании вещательного центра мог укрыться злоумышленник, неизвестно.
Вещание 3FM, по данным AD, продолжается.