Facebook тайком запустила приложение в Китае

2017-08-17 11:23 | www.oxu.az | 2

Facebook, воспользовавшись прикрытием в виде местной компании, запустила в Китае свое приложение, Colorful Balloons. Сервис, предназначеный для обмена фотографиями, практически полностью повторяет приложение Facebook Moments.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет RNS со ссылкой на Bloomberg.

Приложение Colorful Balloons было запущено компанией Youge Internet Technology, зарегистрированной в Пекине. При этом о своей связи с Facebook фирма нигде не сообщает.

Напомним, что Facebook заблокирована в Китае с 2009 года, не могут китайцы, не прибегая к помощи VPN, воспользоваться и Instagram. В июле текущего года китайские пользователи лишились и мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Facebook. Несмотря на продолжительные переговоры с правительством страны, соцсетям пока не удается выполнить все требования по цензуре, регистрации пользователей и хранению информации, необходимые для снятия запрета.

Н.О.