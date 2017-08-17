Зампредседателя Госкомитета: «По сравнению с предшествующими годами в Азербайджане случаи религиозного радикализма пошли на убыль»

2017-08-17 11:44 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов.

Г. Исмаилов сказал, что это стало возможным благодаря борьбе, проводимой против радикальных религиозных организаций, как в административной, так и экономической сферах, а также просветительской работе в этом направление: «В Азербайджане у радикальных религиозных группировок нет серьезной опоры. Это даже невозможно. Религиозный радикализм распространяется в странах, где низкий уровень образования, безграмотность. В основном мы ведем борьбу против предрассудков. Против радикальных религиозных группировок применяются административные меры».

Касаясь мнений о предполагаемом притоке представителей радикальных религиозных групп на Кавказ и Азербайджан на фоне борьбы против террористической организации ИГ в Сирии и Ираке, Г.Исмайлов отметил, что за последние годы в Азербайджане не зафиксировано случаев присоединения к вооруженным формированиям в зонах конфликта за пределами страны.



«Сам этот факт дает основания утверждать, что работа против религиозного радикализма в Азербайджане принесла конкретные результаты. Я не считаю реальной возможность влияния на Азербайджан радикальных религиозных и террористических групп. Потому, что экономические возможности Азербайджана, деятельность правоохранительных органов в данной сфере, а также осуществляемая наряду с этим идеологическая работа делает невозможным создание подобными группировками опоры в Азербайджане», - констатировал он.