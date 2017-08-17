Снимут фильм об азербайджанском герое мирового масштаба – ФОТО

2017-08-17 11:43 | www.oxu.az | 2

Готовится фильм о герое французского сопротивления и друге генерала, а также президента Франции Шарля Де Голя, Ахмадии Джабраилова. Фильм, в создании которого принимают участие Азербайджан, Россия и Франция, будет посвящен героизму и боевому пути Ахмадии Джабраилова.

Автор сценария фильма «Впереди генералов» Анар Омаров несколько раз бывал в Шеки, в доме-музее Джабраилова, работал с документами, встречался с сыном легендарного партизана. Получив от сына благословение и юридическое разрешение на использование имени его отца, Анар Омаров написал сценарий.

Сценарий фильма принятый и одобренный в России и Франции, основана на реальных событиях и касается самого интересного периода жизни Джабраилова. А именно во время Второй Мировой Войны.

Чтобы сделать проект более масштабным и на мировом уровне, создатели фильма готовы привлечь настоящих патриотов своей страны и инвесторов.

A.C.

