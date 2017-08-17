Государственный интернет-провайдер Азербайджана запускает сервис "безопасный интернет"

2017-08-17 11:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сервис "безопасный интернет" будет доступен пользователям государственного интернет-провайдера BakinterNet уже в сентябре, сказал Trend в четверг источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, в настоящее время прорабатываются детали, связанные с применением данной услуги.

Речь идет о предоставлении пользователям сервиса фильтрации нежелательного интернет-контента, что позволит оградить подрастающее поколение от влияния нежелательных сайтов, ограничивая доступ к определенному цифровому контенту (веб-страницы, содержащие информацию для взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, информацию, пропагандирующую насилиеи т.д.). Пользователям будет предоставлен доступ лишь к проверенным интернет-сайтам, которые прошли фильтрацию и несут исключительно полезную информацию.

В настоящее время сервис контентной фильтрации доступен для пользователей государственного интернет-провайдера AztelekomNet и продвигается под названием "SAF - безопасный интернет".

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev