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В Баку проведена конференция «Исламская солидарность: пути борьбы с религиозным радикализмом и экстремизмом»

2017-08-17 11:53 | www.apa.az | 6

При организационной поддержке госкомитета по работе с религиозными структурами в Баку проведена конференция «Исламская солидарность: пути борьбы с религиозным радикализмом и экстремизмом».

Как сообщает АПА, в мероприятии приняли участие сотрудники Госкомитета, Общество фонда «Знание», официальные представители Управления мусульман Кавказа, работники НАНА, теологи, а также работающие в этой сфере эксперты.

Зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов рассказал о роли исламской солидарности. Он обратил внимание на то, что с объявлением президентом Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности» миру был послан месседж о необходимости избавления от религиозного радикализма и экстремизма, ставших бичом в исламском мире. Зампредседателя довел до сведения, что поднятие отношений государство-религия на более высокий уровень и борьба с радикальными настроениями в обществе создали прочную основу для предотвращения радикальных религиозных течений.

На конференции выступили также завотделом Госкомитета по работе с религиозными структурами Алигейдар Зульфугаров, заместитель председателя УМК Фуад Нуруллаев, руководитель аппарата Фонда «Знание» при президенте Азербайджанской Республики Исахан Велиев, завотделом Бакинского международного центра мультикультурализма Рашад Ильясов.

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