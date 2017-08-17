В Голландии неизвестный захватил заложников в здании радиостанции – ОБНОВЛЕНО

2017-08-17 11:49 | www.oxu.az | 4

Полицейские задержали подозреваемого по делу о захвате заложницы в здании, где расположена местная радиостанция 3FM.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Ранее сообщалось о начале спецоперации. В здание зашёл переговорщик и отряд полиции, целью которого было задержание захватчика.

11:31

Голландские СМИ сообщают о захвате заложников в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, расположенном на востоке провинции Северная Голландия, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Позднее полиция подтвердила эту информацию.Полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. Вещание радиостанции продолжается, несмотря на сообщения об инциденте.

По данным NOS, неизвестный мужчина ворвался в здание, на пути к которому он угрожал нескольким людям.

И.Ф.