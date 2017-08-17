Кабинет министров принял решение по Центру талассемии

2017-08-17 11:53 | www.oxu.az | 6

Кабинет министров Азербайджана принял решение относительно Республиканского центра талассемии при министерстве здравоохранения.

Как сообщили Oxu.Az в Кабинете министров, согласно новому решению, расходы на содержание Республиканского центра талассемии с 2018 года предусмотрены отдельной строкой в централизованных расходах государственного бюджета.

Решение было принято с учетом согласованного предложения министерства здравоохранения и Минфина. Новое решение вступит в силу с 1 января 2018 года.

A.M.

