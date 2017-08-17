В Азербайджане меняется порядок финансирования Республиканского центра талассемии

2017-08-17 11:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение относительно Республиканского центра талассемии минздрава, в соответствии с которым Кабмин, учитывая предложение, согласованное министерством здравоохранения с министерством финансов, с 2018 года расходы на содержание Центра талассемии будут предусмотрены в централизованных расходах госбюджета отдельной строкой.

Указанным министерствам поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.

Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)