İran Genelkurmay Başkanı: Türkiye ile anlaştık!

2017-08-17 11:58 | www.trend.az | 0

İran devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Bakıri, İslam Devrimi sonrası genelkurmay başkanlığı seviyesinde ilk kez İran'dan Türkiye'ye ziyaret yapıldığını hatırlatarak, ziyaretin İran Lideri Ayetullah Hamaney'in onayıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Askeri işbirliği ve sınır güvenliği konusunda iki ülkenin çok iyi mutabakatlar sağladığını söyleyen Bakıri,"Ortak eğitim ve öğrenci takası konusunda mutabık kaldık. İki ülke donanması karşılıklı olarak birbirinin ülkesini ziyarete edecek. Askeri tatbikatlarda gözlemci bulunduracak" diye konuştu.

TÜRKİYE İLE BİRÇOK ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN TEMELİNİ ATTIK

Türkiye temaslarının çok başarılı geçtiğini kaydeden İranlı General, "Askeri, savunma ve güvenlik alanındaki birçok konunun temeli Türkiye ziyareti kapsamında atıldı ve bu süreç devam edecek" dedi.

AKAR'I İRAN'A DAVET ETTİM

Mevkitaşı Orgeneral Hulusi Akar'ı "işbirliğinin devam etmesi için" İran'a davet ettiğini söyleyen Bakıri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakında İran'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

REFERANDUM MÜMKÜN DEĞİL

Tümgeneral Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu Türk yetkililerle özel olarak ele aldıklarını söyleyerek, "Böyle bir şey olursa, bu yeni bir gerilimin başlangıcı olur ve komşu ülkeleri olumsuz etkiler. Bu yüzden iki ülke bunun mümkün olmadığını ve yapılmaması konusunda ısrarcılar" diye konuştu.

İKİ ÜST DÜZEY KOMUTAN EŞLİK EDİYOR

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'yi Türkiye'deki temasları kapsamında Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur ve Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai ve bazı diğer askeri komutanlar eşlik ediyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur da Bakıri ile birlikte Türkiye'ye gelen isimler arasında bulunuyor.