Наиль Аллахвердиев нанял нового адвоката

2017-08-17 12:08 | www.apa.az | 5

Внук вице-премьера Али Гасанова Наиль Аллахвердиев сменил своего адвоката.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, защитник обвиняемого Севдияр Байрамов отстранен от дела. Отныне права Н.Аллахвердиева будет защищать Мухтар Мустафаев.

В беседе с АПА М.Мустафаев сказал, что в настоящее время находится за рубежом и не намерен обсуждать вопросы, касающиеся дела.

Напомним, Н.Аллахвердиев 3 августа 20017 года около 21.00 на автомобиле марки «Mercedes-Gelandawagen» совершил тяжелое ДТП на территории Наримановского района города Баку, в результате которого 2 человека погибли, еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.



В отношении водителя автомобиля «Mercedes-Gelandawagen» Наиля Эльман оглу Аллахвердиева (1994 гр.) возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Азербайджана — 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более человек) и 264 (побег с места происшествия).