Нарушившие правила пользования землей оштрафованы на крупную сумму

2017-08-17 12:00 | www.oxu.az | 3

Госкомитет по вопросам имущества проводит регулярные рейды и мониторинги в связи со случаями незаконного использования земельных участков на территории республики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на комитет, цель мониторинга – выявление случаев использования земель не по назначению, самовольного захвата земель, ведения незаконного строительства.

В комитете заявили, что согласно требованиям Кодекса административных правонарушений, в текущем году были составлены административные протоколы по 673 случаям, применены штрафы в размере 655 тыс. манатов.

Напомним, что законодательство в сфере использования и защиты земель было ужесточено, определены штрафы и санкции, а в некоторых случаях – уголовная ответственность. За самовольное огораживание земли забором, возделывание или изменение полагается штраф в размере 8-10 тыс. манатов или до 2 лет лишения свободы.

Л.А.

