Муж Веры Глаголевой раскрыл подробности ее смерти

2017-08-17 12:07 | www.oxu.az | 3

Кирилл Шубский, вдовец актрисы Веры Глаголевой, сообщил подробности смерти жены. Как передает Oxu.Az, его слова, передает телеканал «Звезда».

Шубский сообщил, что актриса умерла после продолжительной болезни. Он добавил, что вопреки информации, распространенной СМИ, это произошло не в США.

Telegram-канал SHOT уточняет, что актриса умерла в Германии.

Старшая дочь покойной Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в виде черного квадрата с подписью: «Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое». «Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», - добавила она.

Зять Глаголевой, хоккеист Александр Овечкин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с ней. В подписи говорится: «Невозможно поверить и осознать».

Глаголева скончалась 16 августа. По словам источника, близкого к семье покойной, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

A.C.

