В американском штате Род-Айленд найден странный объект с металлическими «щупальцами»

2017-08-17 12:12 | www.oxu.az | 5

Странный объект нашли во время отлива в водах Атлантики на East Beach в городе Уэстерли, штат Род-Айленд. Он представляет собой кольцо, из которого идут восемь металлических щупалец, и никто не знает, что это может быть.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает USA.ONE.

Объект обнаружили примерно в 60-70 ярдах к западу от маяка Watch Hill. Удивительно, но местные жители не помнят, чтобы эта «морская звезда» была тут прошлым летом. Работники гавани тоже никогда не видели его раньше. На днях компания Rocky’s Tree Service предприняла попытку переместить его, но была вынуждена прекратить работу из-за погодных условий. Местные жители уже заговорили об инопланетянах, но все может оказаться не столь загадочно и романтично. Океанографы Университета Род-Айленда считают, что это может быть часть устройства, используемого Инженерным корпусом армии США для наблюдения за течениями и осадками.

Н.О.