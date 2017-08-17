В Голландии задержали мужчину, захватившего заложницу в здании радиостанции

2017-08-17 12:16 | www.trend.az | 4

Голландская полиция задержала мужчину, который удерживал заложницу в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, женщина освобождена, передает агентство Reuters со ссылкой на местное агентство ANP.

Как отмечает РИА Новости, ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина ворвался в здание, где расположен офис радиостанции, на пути к которому он угрожал нескольким людям, и взял в заложницы женщину.

Здание было оцеплено полицией.