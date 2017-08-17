Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-08-17 12:29 | www.apa.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 августа ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, утром местами на полуострове ожидаются дожди. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с, утром и ночью 12-15 м/с.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 29-34°, в Баку ночью 23-25°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 25-26°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27° тепла.