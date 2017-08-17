Новая информация о Наиле Аллахвердиеве

2017-08-17 12:19 | www.oxu.az | 3

Внук вице-премьера Азербайджана Али Гасанова Наиль Аллахвердиев сменил адвоката.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, защитник обвиняемого Севдияр Байрамов отстранен от дела. Отныне права Н.Аллахвердиева будет защищать Мухтар Мустафаев.

М.Мустафаев сообщил, что в настоящее время находится за рубежом и не намерен обсуждать вопросы, касающиеся дела.

Напомним, Н.Аллахвердиев 3 августа 20017 года около 21.00 на автомобиле марки Mercedes-Gelandawagen совершил тяжелое ДТП на территории Наримановского района города Баку, в результате которого 2 человека погибли, еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В отношении водителя автомобиля Mercedes-Gelandawagen Наиля Эльман оглу Аллахвердиева (1994 гр.) возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Азербайджана — 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более человек) и 264 (побег с места происшествия).

Э.А.

