Халг Банк является одним из лидеров банковского сектора Азербайджана

2017-08-17 12:24 | www.oxu.az | 3

ОАО Халг Банк подтвердил свои ведущие позиции в банковском секторе страны, продемонстрировав по итогам второго квартала 2017 года положительную динамику роста в финансово-хозяйственной деятельности. За шесть месяцев текущего года активы Банка увеличились на 177.2 млн манатов (прирост 10.62%) и составили 1.845 млрд манат.

По объему активов Халг Банк прочно обосновался на третьей позиции рейтинга отечественных коммерческих банков. Общий капитал Банка, по сравнению с итогами первого квартала, увеличился на 3.25% приблизившись к отметке 245,353 млн манат, что является третьим показателем в отрасли. Благодаря взвешенной кредитной политике в 2017 году Халг Банку удалось нарастить объем кредитов, выданных клиентам на 5,05%, доведя этот показатель до 1.338 млрд манат. По объему кредитного портфеля Халг Банк продолжительное время занимает первое место среди коммерческих банков Азербайджана.

Депозитный портфель, являющийся основным источником фондирования, за шесть месяцев увеличился на 11.98% и составил 1.230 млрд манат, что несомненно, является отражением глубокого доверия вкладчиков. Банк по этому показателю также входит в тройку лидеров банковского сектора страны.

Серьезное внимание в 2017 году было уделено одному из приоритетных направлений стратегии развития - расширению сервисной инфраструктуры. В этой связи необходимо отметить открытие в текущем году 28-го по счету филиала Банка - в городе Товуз. В то же время, в целях повышения уровня обслуживания пластиковых карт и стимулирования безналичных расчетов, Банк развивает сеть банкоматов и ПОС терминалов. Неслучайно Халг Банк является одним из лидиров банковского сектора страны по росту количества и объема безналичных платежей через сети электронной торговли.

В первом полугодии Банк получил награды международных платежных систем - за вывод впервые на азербайджанский рынок премиальной карты World MasterCard Black Edition и существенный прирост в количестве дебетовых карт от MasterCard İnternational; за самый высокий рост средней суммы транзакции по пластиковым картам от Visa İnternational. Банк продолжает радовать любителей азербайджанской культуры проектом Халг Аманаты, в 2017 году увидели свет новые издания и организованы выставки живописи и скульптуры в Баку и Шамахе.

Халг Банк благодарен своим клиентам и сотрудникам за высочайшие доверие, преданность, профессионализм и полон решимости добиваться новых успехов на этом пути.