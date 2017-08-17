Представитель Азербайджана впервые избран членом Всемирного скаутского комитета

2017-08-17 12:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана в Бакинском конгресс-центре с 14 по 18 августа проходит 41-я Всемирная скаутская конференция, сообщает Trend Life. Для участия в конференции, в Баку собрались лидеры национальных скаутских организаций, представляющих свыше 40 миллионов скаутов.

В рамках конференции состоялось заседание, на котором были избраны 12 новых членов Всемирного скаутского комитета.

Всемирный скаутский комитет является исполнительным органом Всемирной организации скаутского движения.

Новоизбранными членами стали – Мехди Бен Хелил (Тунис), Питер Блэтч (Австралия), Эдвард Эндрю Чепмен (США), Джо Димен (Бельгия), Джанаприт Салинда Фернандо (Шри-Ланка), Ильяс Исмаиллы (Азербайджан), Сара Рита Кэттэн (Ливан), Леонардо Моралес Моралес (Коста-Рика), Пиа Меллин Мортенсен (Дания), Джемима Нартемле Нарти (Гана), Хуан Рейг (Испания), Крэйг Тарпи (Великобритания).

Отметим, что представитель Азербайджана впервые был избран в руководящий орган Всемирного скаутского комитета.

(Автор: Джани Бабаева)