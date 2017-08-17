Две ведущие мировые аудиторские компании получили штрафы на миллионы фунтов стерлингов

2017-08-17 12:31 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на российские СМИ, аудитор KPMG оштрафован более, чем на 6,2 миллионов долларов (4,8 миллиона фунтов стерлингов) американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) из-за некачественного аудита нефтегазовой компании Miller Energy Resources в 2011 году. KPMG обвиняют в том, что она оставила без внимания тот факт, что стоимость некоторых активов фирмы, для которой проводилась финансовая оценка, была завышена в 100 раз.

Кроме того, британский Совет по финансовой отчетности оштрафовал PwC за нарушения в аудите RSM Tenon Group, проведенном по итогам 2011 финансового года. PwC должна теперь выплатить 5,1 млн. фунтов стерлингов. Это самый крупный штраф за все время работы регулятора. PwC также должна покрыть расходы британского Совета по финансовой отчетности на сумму в 500 тысяч фунтов стерлингов. Нарушения касались бонусных выплат, отдельных аспектов описания незавершенного производства, оценки обеспечения капитала фирмы, не поддающегося материальному измерению, включая репутацию, связи и влияние.