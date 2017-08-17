В Баку мать убитого подростка подала апелляционную жалобу

2017-08-17 12:30 | www.oxu.az | 6

В Баку потерпевшая сторона подала апелляционную жалобу на приговор в отношении 18-летнего Мирисмаила Гусейнова, обвиняемого в убийстве.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила законный представитель пострадавшей Ульвии Меликовой Нушаба Ахмедова.

По ее словам, 1 августа СМИ сообщили о завершении судебного заседания по уголовному делу в отношении 18-летнего Мирисмаила Гусейнова, обвиняемого в убийстве:

«В информации говорилось, что на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой в качестве смягчающего обстоятельства учли, что мать потерпевшего простила обвиняемого, а также юный возраст Мирисмаила Гусейнова. Дело в том, что на самом деле мать не простила убийцу своего сына.

Как видно, Мирисмаил тщательно готовился к убийству и взял с собой на встречу нож. Мать убитого Ульвия Меликова никак не согласна с приговором и подала апелляционную жалобу».

Отметим, что инцидент произошел 14 декабря 2016 года возле станции метро «Мемар Аджеми» в Насиминском районе Баку. М.Гусейнов увидел, как его сестра переписывается по телефону с 21-летним Алекпером Мухтаровым. Приревновав сестру, Мирисмаил решил рассчитаться с Алекпером. Он открыл фейковый профиль в социальных сетях под женским именем, начал писать ему и через месяц общения назначил встречу перед станцией метро «Мемар Аджеми». На встрече М.Гусейнов зарезал А.Мухтарова.

Э.А.

