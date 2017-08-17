В Баку будет облачно

2017-08-17 12:36 | www.oxu.az | 3

В пятницу, 18 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как передает Oxu.Az, однако утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем 29-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 25-26, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами грозы, временами дожди, днем в основном без осадков. Будет дуть переменчивый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем - 32-37, в горах ночью 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

Э.А.

