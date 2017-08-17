Нефтяная корзина ОПЕК незначительно подорожала

2017-08-17 12:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 16 августа составила 48,69 доллара за баррель, что на 0,24 доллара больше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ), Merey (Венесуэла) и Zafiro (Экваториальная Гвинея).

Мировые цены на нефть в четверг поднимаются, поскольку трейдеры отыгрывают данные минэнерго США о снижении запасов в стране. Сдерживают рост данные об увеличении добычи "черного золота" за неделю.

По состоянию на 11:55, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,38 процента — до 50,46 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28 процента — до 46,91 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov