В Азербайджане выросло число преступлений на бытовой почве

2017-08-17 12:42 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане из всех зарегистрированных преступлений 567 составили преступления на бытовой почве, что на 30,6 процента больше аналогичного показателя прошлого года.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend, сообщили в Госкомитете по статистике.

10,6 процентов преступлений на бытовой почве были совершены лицами, ранее совершавшими подобные преступления, 8,5 процентов – лицами, находившимися в нетрезвом состоянии. 5,6 процентов преступлений на бытовой почве составили убийства или покушения на убийство, 2,5 процента – умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, 90,3 процента - умышленное нанесение менее тяжкого и легкого вреда здоровью, 0,4 процента – психологическое давление, 1,2 процента – другие преступления.

Число пострадавших в результате бытового насилия выросло на 32,1 процента до 688 человек, из которых 76,5 процента составили женщины.

A.M.

