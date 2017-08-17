В России запретили «Свидетелей Иеговы»

2017-08-17 12:49 | www.oxu.az | 3

Минюст России включил «Свидетелей Иеговы» в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», признав ее деятельность экстремистской. Решение вступило в законную силу.

В соответствующий перечень включен как «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», так и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций.

Минюст, среди прочего, вменял «Свидетелям Иеговы» отказ их адептов от переливания крови. В целом, по мнению министерства, работа «Свидетелей» «порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности».

Юристы «Свидетелей Иеговы» отвергали все претензии Минюста, отмечая, в частности, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет.

«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» — головная организация, управляющая филиалами «Свидетелей Иеговы» в России. «Свидетели Иеговы» отмечают, что решение ВС РФ касается 2277 религиозных групп «Свидетелей» по стране, объединяющих 175 тысяч их последователей.

Н.О.