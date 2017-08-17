Прогрессивный подход к здоровью от A-Qroup

2017-08-17 12:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская страховая компания A-Qroup предлагает новую программу для всей семьи, говорится в сообщении страховой компании, распространенном в четверг.

"К сожалению, по всему миру наблюдается рост таких заболеваний, как онкология, заболевания сердечно-сосудистой системы, гепатит, диабет… Азербайджан, увы, не является исключением. Зачастую причина высокого уровня смертности от вышеперечисленных заболеваний кроется, прежде всего, в их позднем выявлении. Ранняя диагностика заболеваний, несущих угрозу здоровью и жизни – самый эффективный метод борьбы с ними. ​ Выявить заболевание еще до появления первых симптомов – значит предотвратить его прогрессирование и подарить себе шанс на полное излечение", - говорится в сообщении.

Кроме того, немаловажным преимуществом своевременной диагностики является тот факт, что лечение заболевания на ранних стадиях предполагает меньше финансовых затрат.

Понимая всю важность и актуальность этой проблемы, страховая компания A-Qroup подготовила новую программу “Ailə” - простой и доступный способ защитить свою семью от существенных финансовых затрат, а также увеличить шанс выздоровления в случае выявления болезней.

Основным преимуществом программы “Ailə” является бесплатный расширенный Check Up, позволяющий обнаружить самые вероятные проблемы со здоровьем. В план бесплатного Check Up входят все необходимые анализы для выявления и диагностики онкологических заболеваний, гепатита В и С, определения уровня сахара и холестерина в крови. Дополнительно, плановая сезонная вакцинация против гриппа. А также медицинский массаж до 10 процедур. Новый страховой продукт от A-Qroup предусматривает покрытие медицинских услуг на 15 000 AZN.

Программа “Ailə” предназначена для семей, состоящих от 3 человек и выше. Стоимость страхового полиса для одного лица существенно ниже, чем при страховании каждого члена семьи по отдельности.

"Приобретая программу “Ailə”, Вы обеспечиваетесь: экстренной связью со страховой компанией путем одного клика SOS в мобильном приложении A-Qroup Mobile Concierge: одного нажатия кнопки достаточно, чтобы наши диспетчеры видели, что Вам нужна помощь, определили Вашу геолакацию и мгновенно направили врачебную бригаду клиники МediClub", - говорится в сообщении.

К услугам застрахованных по программе “Ailə” также: круглосуточная консультативно-диспетчерская служба, предназначенная для оперативного решения вопросов; скидки на медицинские услуги для родственников застрахованного; возможность дробного платежа при покупке программы “Ailə”.

Программа “Ailə” - прогрессивный подход к заботе о здоровье.