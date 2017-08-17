В Баку прошла церемония в связи с годовщиной независимости Индонезии

2017-08-17 12:58 | www.apa.az | 3

В резиденции посла Индонезии в Азербайджане в связи с 72-летием этой страны прошла церемония поднятия флага.

Как сообщает АПА, в начале мероприятия прозвучал гимн Индонезии. Выступивший на церемонии посол Хюснан бей Фанани рассказал о борьбе индонезийского народа за свою независимость. Дипломат отметил, что отношения между братскими Азербайджаном и Индонезией укрепляются из года в год.

Посол проинформировал присутствующих о том, что в этом году планируется визит президента Азербайджана в Индонезию, подчеркнув, что он еще более укрепит отношения между двумя странами.

На мероприятии были вручены награды победителям конкурса среди изучающих индонезийский язык студентов Университета иностранных языков, организованного посольством Индонезии в Баку.