Флагманский Nokia 8 представили официально

2017-08-17 12:54 | www.oxu.az | 3

Компания HMD Global презентовала флагманский смартфон Nokia 8, который получил экран 5,3 дюйма с разрешением 1440×2960 пикселей, и процессор Snapdragon 835.

Как передает Oxu.Az, гаджет будет работать под управлением Android 8.0.

По части характеристик известно, что новинка получила 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Также доступна опция расширения памяти при помощи microSD-карты.

Камера у гаджета сдвоенная с разрешением 13 Мп (с цветным и монохромным датчиками). Такое же разрешением имеет фронтальная камера. Оба модуля - продукт бренда Zeiss.

Смартфон может создавать записи с объемным звуком, снимая одновременно видео. Корпус новинки выполнен из алюминиевого сплава 6000.

Стоимость гаджета составит 600 евро. Начало продаж намечено на сентябрь.

Н.О.