Исполняется 75 лет со дня рождения Муслима Магомаева

2017-08-17 13:00 | www.oxu.az | 6

Сегодня день рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева.

Как сообщает Oxu.Az, Муслим Магомет оглы Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку.

Его отец – Магомет Магомаев, театральный художник, погиб на фронте за 15 дней до Победы, мать – Айшет Магомаева (сценический псевдоним — Кинжалова), драматическая актриса, сталинская стипендиатка. Дед по отцу – (Абдул) Муслим Магомаев, азербайджанский композитор, чьё имя носит Азербайджанская государственная филармония, является одним из основоположников азербайджанской классической музыки.

О происхождении матери Муслим Магомаев писал, что она родилась в Майкопе, её отец по национальности был турком, а мать наполовину адыгейкой, наполовину русской. Про происхождение отца он говорил, что мать его была татаркой (его бабушка Багдагуль-Джамал была родной сестрой Али и Ханафи Терегуловых), а кем по происхождению были предки по его отцу, неизвестно.

Сам Муслим Магомаев всегда считал себя азербайджанцем, а про гражданскую принадлежность говорил: «Азербайджан – мой отец, Россия – моя мать».

Мать, лишившись мужа, выбрала театральную карьеру, уехав в Вышний Волочёк, а сына оставила на воспитание дяде Джамалу Муслимовичу Магомаеву.

Всесоюзная известность пришла после его выступления в Кремлёвском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году.

В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Муслима Магомаева в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. Директор «Олимпии» Брюно Кокатрикс предложил Магомаеву контракт на год, обещая сделать из него звезду международного масштаба.

В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает I премию, а в Каннах – «Золотой диск» за многомиллионные тиражи грампластинок. То же самое повторилась в Каннах в 1970 году.

В 1973 г. в возрасте 31 года, Магомаев получает звание Народный артист СССР, последовавшее за званием Народного артиста Азербайджанской ССР.

Был личным другом Гейдара Алиева. Входил в руководство Всероссийского азербайджанского конгресса.

Был женат на Тамаре Ильиничне Синявской, певице, народной артистке СССР. От первого брака с Офелией (1960), который распался через год, у Магомаева есть дочь – Марина. В настоящее время Марина живёт в США вместе с семьёй — мужем Александром Козловским и сыном Алленом.

Муслим Магомаев умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет от ишемической болезни сердца, на руках у своей супруги Тамары Синявской. Соболезнования по поводу кончины великого артиста высказали государственные деятели России, Азербайджана, Украины, Белоруссии.

22 октября 2009 года состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву на его могиле в Аллее почётного захоронения в Баку.

A.C.