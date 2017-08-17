Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла

2017-08-17 12:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг.

Утром в некоторых местах полуострова ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 22-25, днем - 29-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, усиливающийся восточный ветер.

Ночью - 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 12-17, днем - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)