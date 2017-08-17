Bakcell впервые в Азербайджане представила технологию HDVoice

2017-08-17 12:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, впервые в Азербайджане ввела в эксплуатацию технологию HD Voice.

Благодаря применению современной инновационной технологии AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband/ широкополосное адаптивное кодирование с переменной скоростью) в своей сети UMTS (3G), абонентам Bakcell будет доступно самое высокое качество звука во время голосовой связи.

В отличие от обычных звонков и благодаря технологии оптимизации емкости каналов, передачи звука HDVoice (highdefinitionvoice), во время телефонного разговора, абоненты смогут слышать речь друг друга с более чем высокой четкостью. Наряду с этим, данная технологическая новинка автоматически минимизирует посторонние звуки и шумы, окружающие абонента во время разговора, позволяя собеседнику слышать речь в более чистом виде. В результате, оба абонента слышат друг друга так, как слышали бы, находясь в одном помещении.

Чтобы воспользоваться преимуществами данной технологии абонентам не придется что-либо делать. Если мобильное устройство абонента поддерживает эту функцию, то все телефонные звонки будут автоматически и без какой либо дополнительной стоимости совершаться по технологии HDVoice.

Компания Bakcell продолжит работы по усовершенствованию своей сети и применение новейших технологий, с целью предоставления абонентам услуг мобильной связи самого высокого качества.

Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, необходимо посетить сайт bakcell.com или позвонить по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите bakcell.com/az/news (или bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых ею услугах, можно позвонить по номеру 055 000 05 55.