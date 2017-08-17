Американец переспал с мамой своего школьного обидчика из мести

2017-08-17 13:10 | www.oxu.az | 5

Американец отомстил школьному хулигану, сходив на свидание с его матерью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает The Independent.

Как утверждается в материале издания, в эфир бостонской радиостанции Hot96.9 дозвонилась женщина по имени Эриэл (Arielle) и попросила ведущих помочь ей отыскать парня по имени Роб (Rob), с которым у нее недавно было свидание.

Слушательница отметила, что молодой человек был на 20 лет младше нее. По ее словам, несмотря на то что свидание прошло хорошо и у пары был «невероятный» секс, после окончания встречи Роб перестал выходить на связь.

Не прерывая эфир, сотрудники Hot96.9 дозвонились до молодого человека и от лица Эриэл пригласили его на вторую встречу. В ответ Роб заявил, что свидание — это месть сыну Эриэл Сэму, который якобы издевался над ним в школе и «сломал ему жизнь». Он подчеркнул, что подстроил встречу намеренно, чтобы потом рассказать о «подвиге» обидчику и показать ему интимные фотографии его матери.

Роб добавил, что женщина, сама того не подозревая, сделала его месть еще более сладкой: о похождениях матери Сэма узнал весь Бостон. «Можете считать меня конченой сволочью. Это лучший день в моей жизни», - заявил молодой человек.

Запись эфира мгновенно распространилась по интернету, некоторые ее копии превысили отметку в три миллиона просмотров, а Роб приобрел армию фанатов.

Сотрудники The Independent не уточняют возраст участников эфира.

Э.А.

