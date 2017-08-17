VIII российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет осенью в Ставрополе

2017-08-17 13:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 28 сентября 2017 года в Ставрополе пройдет VIII российско-азербайджанский межрегиональный форум, сообщает в четверг Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Как отмечается, в форуме примут участие официальные лица и предприниматели из многих регионов РФ и Азербайджана.

VII российско-азербайджанский межрегиональный форум прошел в Баку в ноябре 2016 года. По итогам форума были подписаны 12 документов.

Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Азербайджана. Всего за годы сотрудничества обе страны подписали более 170 различных документов, более 50 из которых затрагивали экономическую сферу. Также успешно развиваются межрегиональные контакты. Около 40 российских регионов уже подписали двусторонние соглашения с азербайджанскими партнерами о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве.

На сегодня Азербайджан инвестировал в экономику России один миллиард долларов, а Россия в экономику Азербайджана - три миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-июле 2017 года составил 1,1 миллиарда долларов, в том числе почти 330 миллионов долларов - экспорт из Азербайджана в РФ.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli