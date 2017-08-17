У 1456 желающих вступить в брак обнаружен сифилис

2017-08-17 13:20 | www.oxu.az | 3

Со дня введения в Азербайджане обязательного медицинского обследования желающих вступить в брак граждан до конца мая текущего года медобследование прошли 309224 граждан.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минздрава, с 1 июня 2015 года по 31 июля 2017 года у некоторых граждан были выявлены различные инфекционные заболевания, в целом состояние здоровья большинства пар является удовлетворительным.

Среди прошедших обследование по сегодняшний день граждан 12594 человек являются носителями талассемии, 1456 – больны сифилисом, 225 – СПИДом.

A.M.

