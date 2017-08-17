Министр обороны Казахстана посетит Узбекистан

2017-08-17 13:11 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков посетит Узбекистан c официальным визитом 17-18 августа, по данным узбекского оборонного ведомства.

В ходе двухдневного визита делегация Казахстана побывает в Самарканде, где Сакен Жасузаков посетит комплекс "Хазрати Хизр" и почтит память первого президента республики Ислама Каримова.

Жасузаков также проведет переговоры в министерстве обороны Узбекистана. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних соглашений.

(Автор: Демир Азизов)