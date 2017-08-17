В Азербайджане у 225 человек выявлен СПИД

2017-08-17 13:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С начала применения обязательного медицинского обследования желающих вступить в брак – с 1 июня 2015 года по 31 июля 2017 года были обследованы 309 224 человека, говорится в сообщении минздрава, распространенном в четверг.

Несмотря на то, что у некоторых лиц были выявлены различные инфекции, в целом здоровье большинства обследованных и желающих вступить в брак граждан удовлетворительное.

12 594 человек, обследованных за весь период, являются носителями талассемии, у 1456 обнаружен сифилис, у 225 человека – СПИД.

Отметим, что с 1 июня 2015 года граждане, желающие вступить в брак, должны обязательно проходить медицинское обследование.

Кабмин утвердил правила прохождения медобследования, составлен список болезней, по которым необходимо проводить обследование.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)