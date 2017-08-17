Турция выступает за территориальную целостность Ирака – Администрация президента
2017-08-17 13:26 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Турция выступает за территориальную целостность и суверенитет Ирака, сказали Тrend в четверг в Администрации президента Турции.
Было отмечено, что для Турции важны территориальная целостность Ирака и стабильность и мир в регионе.
«Как и Турция, против проведения референдума о независимости Курдской автономии Ирака выступают также США, Иран и ряд других стран», - сказали в Администрации президента Турции.
Также было отмечено, что Турция надеется на пересмотр Курдской администрацией своего решения о проведении референдума.
Референдум о независимости Курдской автономии Ирака назначен на 25 сентября.
Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство страны помешает проведению референдума.
Барзани заявил, что подготовка к его проведению завершена.
«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал он.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.
«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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