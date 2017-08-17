Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова

2017-08-17 13:30 | www.oxu.az | 2

После закрытия программы «Наедине со всеми» ведущая может перейти в проект «Сегодня вечером».

Как пишет RT, ведущая Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Напомним: ранее Первый канал объявил о закрытии программы Меньшовой «Наедине со всеми» и рассказал, что она работает над двумя новыми проектами. Отмечалось, что Меньшова сама предложила завершить проект.

Андрей Малахов, в свою очередь, покидает Первый канал и будет вести ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1».

A.C.

