Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова
2017-08-17 13:30 | www.oxu.az | 2
После закрытия программы «Наедине со всеми» ведущая может перейти в проект «Сегодня вечером».
Как пишет RT, ведущая Юлия Меньшова может заменить Андрея Малахова в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.
Напомним: ранее Первый канал объявил о закрытии программы Меньшовой «Наедине со всеми» и рассказал, что она работает над двумя новыми проектами. Отмечалось, что Меньшова сама предложила завершить проект.
Андрей Малахов, в свою очередь, покидает Первый канал и будет вести ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1».