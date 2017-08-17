Избившему жену мужчине отрезали ухо

2017-08-17 13:40 | www.oxu.az | 5

Житель Агдашского района скончался от ножевых ранений, нанесенных ему земляком.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, инцидент произошел в селе Гарибли.

Доставленный в больницу с ножевыми ранениями местный житель Сахиб Гасанов скончался в медицинском учреждении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Агдашского района, был задержан местный житель Джабир Сафханов, подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

A.M.