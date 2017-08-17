В Азербайджане почти на треть выросли преступления, связанные с бытовым насилием

2017-08-17 13:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С января по июнь 2017 года в Азербайджане было зафиксировано 13 182 фактов преступлений, что на 7,5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщили в четверг в Госкомстате.

Из этих преступлений 567 были связаны с бытовым насилием, что на 30,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

10,6% преступлений, связанных с бытовым насилием, были совершены ранее осужденными лицами, 8,5% - в нетрезвом состоянии.

Число пострадавших в этих преступлениях составило 688 человек, увеличившись на 32,1%, среди которых 76,5% - женщины.

5,6% этих преступлений относятся к умышленному убийству или к попытке убийства, 2,5% - к умышленному нанесению тяжкого вреда здоровью, 90,3% - к умышленному нанесению менее тяжкого или легкого вреда здоровью, 0,4% - к пыткам, 1,2 % - к другим преступлениям.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)