AtaBank предлагает скидку 15% владельцам дебетовых и кредитных карт MasterCard

2017-08-17 13:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - АtaBank и международная платежная система MasterCard приступили к новой, совместной рекламной акции, говорится в сообщении AtaBank, распространенном в четверг.

Владельцы дебетовых и кредитных карт Mastercard или Maestro AtaBank смогут воспользоваться 15% скидками в магазинах Duty Free в Международнодном аэропорту Гейдар Алиев. Для этого необходимо заранее сделать заказ на сайте MyDutyFree (www.mydutyfree.net) или с помощью приложения, который надо скачать из App Store/Play Store.

Для того что бы воспользоваться скидками необходимо следовать нижеперечисленным правилам акции:

Заранее заказываете продукцию на сайте MyDutyFree или с помощью приложения скачанного из App Store/Play Store;

При оформлении покупки пишете промокод MastercardBaku в соответствующую ячейку;

Оплату осуществляйте пластиковыми картами AtaBank MasterCard/Maestro в день отлета в специализированных кассах MyDutyFree находящихся в первом терминале Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Стоимость продукции должна быть полностью оплачена пластиковыми картами MasterCard/Maestro.

Кампания продлится с седьмого августа по 31 декабря 2017-го года.

Функционирующий с 1993-го года ОАО AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. В настоящее время сеть банка состоит из 31 филиала и отделений в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.