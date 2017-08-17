Орхан Мансурзаде: «Большинство совершающих суицид людей душевнобольные, алкоголики, наркоманы»

2017-08-17 13:43 | www.apa.az | 4

Заместитель главы пресс-службы МВД, полковник полиции Орхан Мансурзаде заявил АПА, что в последние дни некоторые лица, анонимно распространяя дезинформацию, хотят ввести общество в заблуждение. По его словам, группа модераторов в соцсети «Facebook», ссылаясь на официальные данные, утверждает, что якобы в Азербайджане за 8 лет число самоубийств возросло в несколько раз. На самом деле, если мы скажем, что соцсети, которые были созданы с целью общения, сейчас являются основным рупором сторонников войн и переворотов, социальных потрясений, то мы не ошибемся.



О.Мансурзаде сказал, что не следует гадать, какие результаты принесут обсуждения в соцсетях темы суицида. Все предельно просто. Авторы и комментирующие публикации люди, не приводя никаких статистических данных, говорят, что причиной роста суицидов являются тяжелые социально-экономические условия, с которыми столкнулось население.

О. Мансурзаде также отметил, что управляющие этой группой в качестве источника охватывающей 2008-2016 годы статистики, в которой якобы указаны цифры, демонстрирующие рост случаев самоубийства в стране в 6 раз, указывается Минздрав: «Но в результате проведенного маленького расследования стало ясно, что Министерство не имеет никакого отношения к указанной статистике. Кроме того, было установлено несовпадение распространенных в интернете цифр с реальной статистикой. Это говорит о том, что авторы этих публикаций пытаются обмануть пользователей сети. Анализ самоубийств и возбужденных по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР уголовных дел показывает, что большинство совершивших самоубийство людей в республике являются членами проблемных семей, душевнобольными, страдают хроническим алкоголизмом, наркоманией, другими тяжелыми заболеваниями. Рост числа населения примерно на 1 млн. человек за последние 10 лет также сказывается на этих цифрах. Если есть общество, противозаконная деятельность людей, то в любом случае неизбежны преступления, в том числе самоубийства. Одной из основных задач, стоящих перед правоохранительными органами, в части органов внутренних дел является профилактика преступности, ведение анализа, обеспечение раскрываемости преступлений. Попытки политизировать борьбу с преступностью, чуть ли не причины их совершения вредно и неприемлемо».