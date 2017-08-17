Клуб «Карабах» прокомментировал жалобу «Копенгагена» на Максима Медведева

2017-08-17 13:50 | www.oxu.az | 4

«Копенгаген» имеет право пожаловаться УЕФА на Максима Медведева».

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил исполнительный директор клуба «Карабах» Амрах Челикал, комментируя жалобу в УЕФА на капитана команды Максима Медведева после первой игры в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов с датским представителем «Копенгагеном».

По словам представителя клуба, утверждение, что Медведев в борьбе за мяч на 20-й минуты встречи в Баку намеренно ударил игрока соперника Пьера Бенгтссона, не имеет оснований, и положительный ответ УЕФА на жалобу противника не кажется реальным: «Это был обычный игровой эпизод в борьбе за мяч. Я не думаю, что УЕФА накажет нашего футболиста. Если это произойдет, мы в свою очередь подадим апелляцию».

Отметим, что решение по жалобе «Копенгагена» УЕФА огласит сегодня.

A.M.