II тур Премьер-лиги Азербайджана – ТАБЛИЦА

2017-08-17 14:00 | www.oxu.az | 5

Обнародована программа игр II тура сезона 2017/18 Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает apasport со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи тура будут проведены в субботу и воскресенье.

Тур стартует игрой «Сабаиль» – «Нефтчи», завершится встречей «Габала» – «Сумгайыт».

«Кяпяз», стадион которого находится на ремонте примет «Зиря» на Евлахском центральном стадионе.

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире по телеканалу «CBC Sport».

Премьер-лига Азербайджана

II тур

19-ое августа (суббота)

18:00. «Сабаиль» – «Нефтчи»

Баку. «Далга Арена»

20:00. «Карабах» – «Интер»

Баку. «Азерсун Арена»

20-ое августа (воскресенье)

17:00. «Кяпяз» – «Зиря»

Евлах. Центральный стадион

20:00. «Габала» – «Сумгайыт»

Габала. Центральный стадион

A.M.