II тур Премьер-лиги Азербайджана – ТАБЛИЦА
2017-08-17 14:00 | www.oxu.az | 5
Обнародована программа игр II тура сезона 2017/18 Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает apasport со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, матчи тура будут проведены в субботу и воскресенье.
Тур стартует игрой «Сабаиль» – «Нефтчи», завершится встречей «Габала» – «Сумгайыт».
«Кяпяз», стадион которого находится на ремонте примет «Зиря» на Евлахском центральном стадионе.
Все матчи будут транслироваться в прямом эфире по телеканалу «CBC Sport».
Премьер-лига Азербайджана
II тур
19-ое августа (суббота)
18:00. «Сабаиль» – «Нефтчи»
Баку. «Далга Арена»
20:00. «Карабах» – «Интер»
Баку. «Азерсун Арена»
20-ое августа (воскресенье)
17:00. «Кяпяз» – «Зиря»
Евлах. Центральный стадион
20:00. «Габала» – «Сумгайыт»
Габала. Центральный стадион
A.M.