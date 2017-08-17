В следующем месяце состоится межрегиональный форум Россия-Азербайджан

2017-08-17 13:59 | www.apa.az | 5

28 сентября в российском городе Ставрополь будет организован VIII межрегиональный форум Россия-Азербайджан.

Как сообщили АПА-Экономикс в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), на форуме примут участие официальные лица из многих регионов России и предприниматели, осуществляющие деятельность в различных сферах экономики. В ходе мероприятия члены делегации Азербайджана получат возможность поиска новых партнеров на двусторонних встречах и налаживания деловых связей.